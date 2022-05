Altro che Inter: “Sogno di giocare nel Real Madrid”

Un big gela Inter e Juventus e va dritto verso il Real Madrid. I nerazzurri corrono ora ai ripari

Rischia seriamente di sfumare nel nulla un desiderio di mercato riguardante sia Juventus che Inter. Un big infatti, come anche confermato da lui durante una sua intervista, viaggia spedito ora verso il Real Madrid.

L’imminente finale di Coppa Italia in programma il prossimo 11 maggio a Roma fra Juventus e Inter, rischia seriamente di protrarsi a lungo anche in chiave calciomercato. Da tempo infatti, i due club sarebbero finiti sulle orme di Leandro Paredes, attuale calciatore del Psg. Il centrocampista de ‘La Albiceleste’ ha un contratto che lo vede legato ai parigini sino al prossimo 2023 ed è quindi in scadenza. Tutt’altro che assicurato un suo futuro nella capitale parigina e ora, tra i possibili scenari, spunta anche quella di un’eventuale ipotesi che lo vedrebbe tra le file del Real Madrid.

Calciomercato Inter, Paredes non fa alcun mistero e apre direttamente alla pista Real Madrid

Intervistato ai microfoni di ‘Tyc Sports’, Leandro Paredes ha espresso direttamente una preferenza che risulta al momento piuttosto chiara: “Mi piacerebbe poter giocare nel Real Madrid un giorno. E’ senza alcun ombra di dubbio un club importantissimo e credo allo stesso tempo che qualsiasi giocatore sogni di indossare quella casacca. Ora come ora però, ho molto rispetto per il Psg e penso quindi a concentrarmi soltanto ed esclusivamente sul presente. Qui mi trovo molto bene”. Queste le prime parole rilasciate dal classe 1994. I nerazzurri lo tengono d’occhio come eventuale vice Brozovic, mentre i bianconeri lo osservano per poter rendere maggiormente competitivo il proprio centrocampo.