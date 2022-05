Barella: la sua ‘capriola’ dopo la spinta di Bandinelli presa di mira sui social

Inter, il centrocampista Nicolò Barella preso i mira dai social dopo il suo volo in area spinto da Bandinelli

Il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella, è sicuramente tra i protagonisti della rincorsa scudetto della squadra di Simone Inzaghi. Le sue corse, le sue smorfie e le sue arrabbiature con compagni, arbitri e avversari, sono sempre messe in evidenza in ogni partita. Durante la gara con l’Empoli, che ha fatto rischiare le coronarie ai tifosi nerazzurri, ma ormai sembra una consuetudine con la squadra toscana visto quello che è successo anche in Coppa Italia, ci sono stati due episodi molto dubbi che hanno visto protagonista l’ex giocatore del Cagliari. Dopo l’intervento di Parisi sul centrocampista, che sembra toccare prima la palla e poi il nerazzurro, come si evincerebbe dalle immagini, ce ne è stato un altro che è stato ripreso dai social. Questa volta è una spinta di Bandinelli in area, che gli fa fare un volo degno della Cagnotto. Questo episodio è stato sfruttato tantissimo dai social ed è arrivato addirittura in Inghilterra, dove i tifosi si sono sbizzarriti a creare gif o tweet ironici. Come ha spiegato Calciomercato.it