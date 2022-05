Arriva l’annuncio ufficiale: “Resto qui anche l’anno prossimo”

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le dichiarazioni del portiere a proposito del suo futuro

Resta per un’altra stagione, l’annuncio è ufficiale anche se poi ci sarà bisogno di un nuovo accordo tra società. Ma la scelta, dichiarata davanti a una platea di tifosi in festa, è stata fatta.

Per alcuni addetti ai lavori il ‘vero’ erede di Handanovic, Filip Stankovic è reduce da un’annata importante e vincente in Olanda, al Volendam. La squadra allenata dall’ex calciatore nerazzurro Jonk ha infatti conquistato la promozione in Eredivisie ‘grazie’ anche al supporto di due giocatori di proprietà dell’Inter, appunto il figlio d’arte e il centrocampista Oristanio. Ieri sul palco, durante la festa promozione, il primo ha risposto “Sì, resto qui” ai tifosi che gli chiedevano se sarebbe rimasto pure il prossimo anno.

Calciomercato Inter, Stankovic e Oristanio restano al Volendam: può raggiungerli Casadei

Il Volendam ha poi taggato l’Inter su Twitter domandando in tono ironico: “Abbiamo un accordo?”. La società olandese è una sorta di ‘satellite’ di quella targata Suning, per questo non dovrebbero esserci problemi per quanto riguarda i rinnovi dei prestiti sia di Stankovic che di Oristanio. Anzi si parla di un possibile arrivo di un terzo calciatore nerazzurro, vale a dire il capitano della Primavera Casadei.