Scudetto al Milan già domenica se…

Il Milan è avanti due punti sull’Inter a centottanta minuti dalla fine del campionato. I rossoneri sono pure in vantaggio negli scontri diretti

E’ stata inutile la rimonta dell’Inter contro l’Empoli di sabato scorso. Ieri il Milan, a proposito sempre di rimonte, ha ribaltato il Verona da 1-0 a 1-3 riprendendosi la vetta della classifica e avvicinandosi sempre di più alla vittoria dello Scudetto.

Il tricolore i rossoneri potrebbero conquistarlo già domenica prossima, con un turno d’anticipo rispetto al termine del campionato. Come? Battendo l’Atalanta al ‘Meazza’ e con una sconfitta o un pareggio dell’Inter, che giocherà dopo, a Cagliari contro una squadra in piena lotta salvezza. Tonali e compagni potrebbero in teoria mettere le mani sullo Scudetto anche pareggiando contro la formazione di Gasperini e con un ko dei nerazzurri in Sardegna, in virtù del vantaggio ottenuto negli scontri diretti.