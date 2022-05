Ferri: “Inzaghi ha vinto la Coppa Italia con l’ennesima dimostrazione di carattere”

L’ex difensore dell‘Inter Riccardo Ferri, anche se ha appeso da tempo gli scarpini al chiodo, come si usa dire quando un giocatore termina la sua carriera professionistica, non ha smesso i panni del difensore. Come capita spesso durante le sue ospitate a SportMediaset, il giocatore prosegue a difendere i colori nerazzurri. Questo il suo commento, dopo la bella vittoria ai tempi supplementari della squadra di Simone Inzaghi sulla Juventus, nella finale di Coppa Italia disputata ieri sera: “L’approccio alla partita è stato buono per la truppa di Inzaghi, poi l’1-2 della Juve poteva metterla ko. Invece l‘Inter è stata brava a reagire. Si esalta nelle difficoltà: ha grande carattere e sa soffrire, poi trova la soluzione per uscire dalle difficoltà. Inzaghi l’ha vinta con l’ennesima dimostrazione di carattere: con l’ingresso di Dimarco a sinistra l’Inter ha macinato molto gioco. Magari non è plateale, ma questo è un gruppo coeso anche nelle difficoltà. È costruito con grandi personalità e grande forza: è da consolidare e migliorare“.