Cagliari-Inter, designato l’arbitro della trentasettesima giornata di Serie A

L’AIA ha comunicato la designazione arbitrale della trentasettesima giornata di Serie A tra Cagliari e Inter

Restano soltanto 180 minuti al termine del campionato, col testa a testa tra Milan e Inter che non accenna ad arrestarsi e potrebbe rendere questa stagione di Serie A tra le più entusiasmanti degli ultimi anni.

Per la trentasettesima giornata, l’Organo Tecnico dell’AIA ha designato il signor Daniele Doveri della Sezione di Roma 1 in qualità di direttore di gara. A coadiuvarlo ci saranno gli assistenti Ranghetti e Vivenzi, con Rapuano quarto uomo. In sala VAR assegnati Di Bello e Zufferli.

Doveri alla sedicesima in campionato, quattro precedenti con l’Inter

L’arbitro internazionale Doveri ha sinora diretto 15 partite in Serie A, di cui tre precedenti con l’Inter. Nello specifico si tratta di Milan-Inter (1-1), Napoli-Inter (1-1) e Bologna-Inter (2-1). Un bilancio non proprio positivo per i nerazzurri, considerata neppure una vittoria all’attivo. La sua attenta guida è ricaduta anche sulla finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Inter, stesso scenario rivisto in finale di Coppa Italia ieri sera dietro vigilanza di Valeri.