Nainggolan esalta il suo ex compagno Perisic: “Olallà che qualità”

Inter, l’ex Radja Nainggolan esalta Ivan Perisic per il bellissimo gol segnato alla Juventus nella finale di Coppa Italia

Il centrocampista Radja Nainggolan, dopo la stagione passata con l’Anversa che lo ha visto comunque protagonista avendo raggiunto le 27 presenze e 3 reti con la squadra belga, non si scorda i suoi vecchi compagni che, come ricorda spesso, disputarono la Champions League 2019/20 grazie alla sua rete nell’ultima giornata di campionato contro l’Empoli. Il giocatore, dopo aver assistito alla vittoriosa finale di Coppa Italia dei suoi ex compagni di squadra, ha voluto mettere in risalto il bellissimo gol di Ivan Perisic che ha fissato il risultato sul 4-2 per i ragazzi di Simone Inzaghi. Questo il messaggio sul suo profilo Instagram per il croato: “Olallà che qualità“. Inoltre il calciatore, ha voluto anche inviare le sue ‘felicitazioni’ a tutta la squadra e al tecnico per la bella vittoria. La stagione del suo Anversa non è andata benissimo, a parte l’inaspettato primo posto dell’Union Saint-Gilloise, la squadra di Nainggolan ha terminato il campionato al quarto posto.