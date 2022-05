Vice Brozovic per Inzaghi: sorprendente scambio in Serie A

L’Inter mette nel mirino un centrocampista della Serie A per giugno. Spunta fuori uno scambio del tutto nuovo

Riflettori puntati solo ed esclusivamente sull’ultimo rush finale di campionato per quanto riguarda i nerazzurri. Ma nonostante ciò, in casa Inter, Beppe Marotta e soci continuano costantemente a progettare il futuro e spunta ora una nuova ipotesi di scambio in Serie A.

Gli attuali campioni d’Italia, si trovano ora a dover far fronte a diversi nodi che restano ancora del tutto da sciogliere e molti di questi, riguardano anche e soprattutto la situazione legata alla prossima finestra di calciomercato estiva. Da tempo infatti, i nerazzurri sono alla costante ricerca di un vice Brozovic e questa volta spunta fuori un nuovo nome a sorpresa. Nei mesi scorsi si è tanto parlato delle situazioni riguardanti Kristjan Asllani e Jerdy Schouten (finiti da tempo nei radar della dirigenza interista) ma ciò che emerge ora, è il fatto che ad approdare una volta per tutte all’Inter, potrebbe essere proprio Sofyan Amrabat tramite un sorprendente scambio.

Calciomercato Inter, rispunta Amrabat: ipotesi scambio

Finito sul taccuino dell’intera dirigenza nerazzurra quando ancora in forza all’Hellas Verona – e quindi nello scorso 2020 – Sofyan Amrabat è da lì approdato a Firenze. 53 le presenze raccolte in Serie A con la maglia della Fiorentina, condite tra l’altro da 1 rete messa a segno contro lo Spezia durante questo campionato. Il centrocampista marocchino, durante gli ultimi anni, ha indubbiamente impressionato per le sue grandi doti fisiche, ma anche per la sua capacità di lettura in fase difensiva e proprio per questo, i nerazzurri – stando a quanto riportato da ‘Calciomercatonews.com’ – avrebbero messo nel mirino il classe 1994 come eventuale futuro vice Brozovic. L’ex Verona ha un valore che si aggira intorno ai 15 milioni di euro, ma l’idea, è che il tutto possa accadere tramite uno scambio con Roberto Gagliardini (da tempo considerato tra i possibili partenti).