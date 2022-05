Interlive | Kolarov può proseguire l’avventura all’Inter

Aleksandar Kolarov ha vissuto la sua seconda stagione in nerazzurro ai margini della squadra. Il suo potrebbe però essere sempre all’Inter

La seconda stagione di Kolarov all’Inter si commenta da sola: appena 4 presenze per un totale di 44′, con gli ultimi dodici giocati a Salerno lo scorso dicembre. Il 36enne serbo l’ha di fatto vissuta ai margini della rosa di Simone Inzaghi, complici una lunga serie di guai fisici. A gennaio si è parlato a lungo di possibile risoluzione del contratto in scadenza a giugno, poi per una serie di motivi non se n’è fatto più nulla.

A meno di clamorose sorprese Kolarov appenderà gli scarpini al chiodo, tuttavia la sua avventura in nerazzurro potrebbe proseguire. Stando alle informazioni raccolte da Interlive.it, il classe ’85 nativo di Belgrado può entrare nello staff tecnico come assistente oppure in società nelle vesti di osservatore. Ma esiste anche l’ipotesi di un suo approdo sulla panchina di una delle squadre giovanili della società di viale della Liberazione.

Scout o tecnico: Kolarov può rimanere all’Inter

Da ex calciatore potrebbe ottenere in poco tempo il patentino da tecnico, ma pure una delega che gli darebbe la possibilità di cominciare ad allenare in attesa di mettersi in regola. In questi mesi Kolarov è stato visto spesso sugli spalti di Interello a vedere le ‘baby’ Inter, specie la Primavera di Chivu. Magari questo è un indizio circa la sua ambizione di iniziare una nuova carriera da allenatore