Perisic ci crede: “Mai arrendersi, concentrato sul finale di domenica”

La ruggente dichiarazione di Perisic che non pensa ad altro se non la partita conclusiva di campionato contro la Sampdoria

Ivan Perisic sta per chiudere una delle migliori stagioni all’attivo degli ultimi anni, e vuole farlo senza distrazioni con la massima determinazione.

Lui così come il resto del gruppo nerazzurro spera ancora nella vittoria finale dello Scudetto, possibile soltanto se arriva una vittoria contro la Sampdoria ed il Milan non sfrutta il consolidamento del primato in classifica nella trasferta di Sassuolo.

“Mai arrendersi”, scrive in una nota. “Assolutamente concentrato sulla partita di domenica”. Un indizio, questo, che alluderebbe al fatto di non volersi ancora cimentare in ciò che il mercato estivo avrà da offrirgli: sarà ancora Inter oppure addio?