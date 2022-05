Gagliardini salta Inter-Sampdoria: la nota UFFICIALE del club

Le condizioni di Roberto Gagliardini in vista della gara casalinga contro la Sampdoria

Reduce da un infortunio accusato in allenamento, Roberto Gagliardini si è sottoposto nelle ultime ore ad alcuni esami strumentali, che ne hanno evidenziato un problema tale da non potergli permettere di essere presente nella gara contro la Sampdoria.

Tramite un comunicato rilasciato sul proprio sito web, l’Inter ha fatto presente di non poter contare sulla presenza del centrocampista classe ’94 in vista della gara contro la Sampdoria di Marco Giampaolo, in programma domenica prossima alle ore 18 allo stadio ‘Meazza’. Ecco la nota ufficiale da parte del club: “ – Roberto Gagliardini non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di domenica a causa di un’infrazione al piede sinistro”.