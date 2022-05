Amadeus: “Siccome vincere due coppe mi appaga, la tensione, secondo me, ce l’ha più il Milan”

Inter, il presentatore Amadeus ha confermato di non essere per nulla tensione per la sida a distanza per lo Scudetto

E’ stato ampiamente promosso e anche l’anno prossimo presenterà i suo terzo Festival di Sanremo consecutivo, nella speranza di riuscire a convincere, anche per questa nuova avventura, il suo amico e collega dagli anni 90 in radio e interista come lui Fiorello. Il presentatore Amadeus in vista di questo finale di campionato al cardiopalma e per cuori forti, che vedrà giocarsi, come non accadeva da anni, non solo lo Scudetto all’ultima giornata ma anche a contenderselo le due squadre milanesi, è stato intervistato da Radio Deejay. Questo il suo pensiero: “Devo essere sincero, non sono in tensione perché io sono felice della stagione dell’Inter. Quindi, siccome vincere comunque due coppe mi appaga, la tensione, secondo me, ce l’ha più il Milan. Nel senso che noi siamo lì: è chiaro che intanto dobbiamo vincere con la Sampdoria e poi non siamo padroni del nostro destino. Lo siamo stati, ma ora non più”.