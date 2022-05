Si decide il futuro di Perisic, incontro al vertice con la dirigenza

Si è concluso un primo incontro tra la dirigenza nerazzurra e l’entourage di Ivan Perisic per discutere del rinnovo

Se ne parlava da settimane, se non da mesi. Il momento che tutti i tifosi nerazzurri stavano aspettando è arrivato. Proprio fino pochi minuti fa, presso gli uffici della sede dell’Inter sita in Viale della Liberazione, la dirigenza nerazzurra è stata impegnata in un primo – ma non ultimo – incontro con l’entourage di Ivan Perisic.

Oggetto di discussione, come noto, è il tanto agognato rinnovo di contratto per il quale si è dovuto aspettare davvero un’infinità di tempo. Inizialmente le richieste del calciatore erano troppo alte, poi però ha dimostrato di valerle tutte a suon di prestazioni arrembanti.

A seguire il video dell’arrivo di Frane Jurcevic, agente del croato, e dell’avvocato di fiducia che con una risata sottile rispondono all’incitamento di un tifoso nei paraggi. A questo è poi seguito il momento dell’uscita dell’agente dalla sede, circa un’ora dopo, che con tono sempre sorridente ha risposto alla domanda sul rinnovo: “Vediamo”.