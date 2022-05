Lautaro da brividi: “Dispiace, ma sono orgoglioso di difendere questa maglia”

Il messaggio di Lautaro Martinez sulle sue pagine social mostra tutto il suo attaccamento all’Inter e alla sua gente

Dopo aver versato tante lacrime sul manto erboso del ‘Meazza’ la scorsa domenica, al fischio finale di Inter–Sampdoria che non ha di fatto consegnato il trofeo dello Scudetto ai nerazzurri, il centravanti Lautaro Martinez si lascia andare ad un altro toccante messaggio rivolto al suo popolo.

Sul suo profilo social di Instagram, infatti, l’argentino ha così scritto: “Dispiace tanto per il lavoro svolto in stagione. Si chiude con due trofei che abbiamo riportato a casa dopo tanto tempo. Sono orgoglioso di indossare e difendere questa maglia. Grazie a tutti i miei compagni e allo staff per questo anno insieme. Grazie a voi tifosi per l’amore e il supporto di sempre”.

Il suo gesto di ringraziamento ha anche il sapore di una promessa, quasi a voler riscattare ancora meglio un’annata che di per sé ha portato comunque grandi soddisfazioni. Lautaro Martinez, caposaldo dell’Inter, vuol trascinare il popolo nerazzurro al ventesimo scudetto la prossima stagione.