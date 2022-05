Zhang: “Stagione bellissima, ecco il prossimo obiettivo”. Poi ‘esalta’ Inzaghi

Inter, queste le parole del presidente Steven Zhang in merito alla stagione appena conclusa e in vista della prossima

Si è concluso da poco il vertice tra il presidente Steven Zhang, Beppe Marotta con tutto il management del club meneghino e naturalmente, il tecnico Simone Inzaghi. Dalle notizie che trapelano sembrerebbe che le questioni verranno ulteriormente limate e definite il prossimo 30 maggio.

A breve dovrebbe comunque rispondere alle domande dei giornalisti lo stesso Steven Zhang, atteso ai microfoni di InterTv. I tifosi sono in attesa di conoscere gli eventuali movimenti riguardanti possibili cessioni eccellenti, come è successo nella scorsa stagione, o se questo rischio potrà essere scongiurato.

Queste le sue dichiarazioni sull’annata appena terminata: “È stata una stagione bellissima nella quale abbiamo aggiunto due trofei alla nostra bacheca e siamo andati avanti anche a livello internazionale in Champions League, qualificandoci agli ottavi di finale dopo tanto tempo. Allo stesso tempo, purtroppo, non siamo riusciti a vincere lo Scudetto, ma abbiamo combattuto fino in fondo. Faccio ovviamente le congratulazioni al Milan e i complimenti a tutti gli altri avversari che abbiamo affrontato in campionato. Siamo molti contenti di aver visto i nostri fan festeggiare, siamo contenti per noi e i nostri tifosi, nel complesso è stata una stagione storica che ricorderemo tutti”.

L’incontro odierno e le sue delucidazioni in merito: “La stagione è appena finita ma non smettiamo di lavorare: stiamo già pensando alla prossima. Il nostro obiettivo principale è rimanere competitivi e lottare per i trofei più importanti, guardando sempre avanti e puntando al massimo. L’incontro di oggi ci è servito per pianificare la prossima stagione e per provare a fare ancora meglio della scorsa, puntando sempre al massimo“.

Garanzie ai tifosi sul proseguimento di competitività della squadra, per mantenere il livello sempre al top e in merito ha dichiarato: “Abbiamo iniziato sei anni fa e finalmente l’anno scorso abbiamo vinto lo Scudetto. Quest’anno abbiamo aggiunto altri due trofei in bacheca e questo dimostra che siamo sulla strada giusta. Negli ultimi anni siamo riusciti a migliorare la nostra posizione in classifica e soprattutto negli ultimi tre anni la somma dei punti conquistati è impressionante. Questo dimostra che i calciatori e lo staff ad Appiano stanno andando nella direzione giusta. Allo stesso tempo voglio inoltre ringraziare tutti i dipendenti che lavorano negli uffici: il nostro è un lavoro di squadra. Il lavoro dei dipendenti, oltre al sostegno dei tifosi, ci ha portato a raggiungere questi risultati negli ultimi sei anni. Ci sono alti e bassi ma crediamo di essere sulla strada giusta. Anche nella prossima stagione avremo la stessa motivazione per andare avanti”.

Il suo rapporto con il tecnico Simone Inzaghi sembra essere molto speciale e in sintonia e in merito ha spiegato: “Qualche mese fa ho detto al mister che lavorare con lui mi mette serenità. È un piacere lavorare con una persona come lui in questo settore. È un uomo molto intelligente, un ottimo allenatore come dimostrato dai risultati, riesce a mantenere un ambiente sereno sia in ufficio che negli spogliatoi. Quindi andremo sicuramente avanti insieme, vedo il suo grande coinvolgimento nel mondo nerazzurro e il sostegno di tutti i tifosi e di tutti noi”.

Questa la sua emozione più bella riguardante la stagione appena conclusa, che lui ha spiegato così: “Per quanto riguarda la prossima stagione dobbiamo sicuramente essere molto competitivi, anche più di prima. L’obiettivo è sempre migliorarci, i risultati sportivi sono l’obiettivo principale del Club e tutto il resto viene di conseguenza. Inoltre, essendo uno dei più importanti club di calcio del mondo dobbiamo essere sostenibili a tutti i livelli, dipendenti, management e calciatori, tenendo in considerazione la struttura dei costi e l’organizzazione, la cultura aziendale, gli aspetti di marketing e commerciali, sostenendo i nostri partner e sponsor e dando gioia ai nostri tifosi di tutto il mondo. Per quanto riguarda la stagione appena conclusa il momento più bello è stato il ritorno dei tifosi allo stadio: vederli sostenere i nostri giocatori, questo è stato il momento più memorabile della stagione che speriamo di continuare a vivere anche nella prossima”.