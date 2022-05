10 milioni per il nuovo Milinkovic-Savic: l’Inter ha fissato il prezzo

L’Inter nel corso degli anni ha sempre dimostrato di osservare con grande attenzione anche la crescita e lo sviluppo dei giovani. Proprio un talentino nerazzurro potrebbe finire al centro del mercato

L’Inter si guarda intorno per il prossimo futuro, tenendo però sempre ben presente anche le risorse già a disposizione del club. Non a caso la compagine nerazzurra è sempre stata attenta allo sviluppo e alla crescita di giovani talenti anche coltivati in casa, e gli ottimi elementi venuti fuori dal settore giovanile negli ultimi 15 anni ne sono chiaro esempio. Non fa eccezione anche l’attuale nidiata di talenti nerazzurri con la Primavera che in particolare ha sfornato Cesare Casadei, centrocampista classe 2003 che si è messo in mostra quest’anno.

16 gol totali e 5 assist per il talentuoso calciatore di proprietà dell’Inter attorno al quale iniziano a muoversi già le acque in vista del prossimo futuro. La sua crescita è sotto gli occhi di tutti, e stimola anche due società di Serie A.

Calciomercato Inter, occhio a Casadei: due club di Serie A lo mettono nel mirino

Secondo quanto evidenziato dai colleghi di ‘Seriebnews.com’ Bologna e Sassuolo sono particolarmente interessate a Casadei, senza dimenticare anche interessamenti dall’estero e dalla Serie B. L’Inter gradirebbe un prestito formativo per farsi le ossa, ma a fronte di un’eventuale offerta da 10 milioni di euro potrebbe anche essere sacrificato all’altare dei conti.

Un profilo il suo che per quanto riguarda l’ipotesi Sassuolo potrebbe anche finire in discorsi più ampi come quelli per Scamacca e Frattesi. Paragonato dagli addetti ai lavori a Milinkovic-Savic, il giovane Casadei attende e potrebbe avere anche un futuro in Serie A.