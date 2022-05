Marotta: “Dybala e Lukaku? Tempo al tempo. Perisic aveva altri desideri”

Le parole dell’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, sulle operazioni di mercato più calde

Grande ospite dell’evento benefico “L’Amico Atletico” organizzato dalla Fondazione Cardinaletti di Milano, Giuseppe Marotta si è rivestito della carica di amministratore delegato dell’Inter per rispondere a qualche curiosità legata alle prossime operazioni di mercato.

Specie quelle relative ai grandi nomi di Dybala, uscente dalla Juventus, e di Lukaku, desideroso di un ritorno in nerazzurro dopo la tumultuosa esperienza di un solo anno al Chelsea: “Non c’e ansia, non vogliamo fare le cose di fretta. Ogni cosa a suo tempo. Sicuramente qualcosa è stata già fatta per giocare d’anticipo. Del resto ci vuole coraggio e un pizzico di creatività per muovere certi passi. Lo zoccolo duro della squadra comunque resterà tale. Siamo l’Inter, è un nostro obiettivo raggiungere traguardi sempre più ambiziosi”, rivela Marotta.

Quanto invece al pesante addio di Perisic, aggiunge: “Siamo dispiaciuti ma aveva voglia di provare una nuova esperienza in Premier League. Non eravamo nella posizione di proporgli offerte a lui congeniali. In ogni caso nutro per lui grande rispetto e gli rivolgo un ringraziamento. Troveremo il giusto sostituto, ma abbiamo già Gosens“.