Perisic firma col Tottenham: “Onorato, esperienza indimenticabile”

L’esterno croato saluta col cuore l’ambiente nerazzurro, ora è prossimo alla presentazione al Tottenham di Conte

Nella giornata di ieri Ivan Perisic ha raggiunto l’intesa con il Tottenham sulla base di un contratto dalla durata biennale, a breve è attesa l’ufficialità. Così, per ammazzare il tempo e fare cosa gradita a tutto l’ambiente nerazzurro, l’esterno croato ha raccolto in un post di Instagram i propri ringraziamenti e l’ultimo saluto.

“Dopo 254 partite, 55 goal, 49 assist, 3 trofei e 18.934 minuti passati sul campo a indossare questa gloriosa maglia la mia avventura all’Inter termina qui“, scrive. “Anche se ogni fine segna un nuovo inizio, è importante guardare indietro a questi anni passati e condividere con voi il mio più sincero orgoglio per il lavoro svolto e gli obiettivi raggiunti insieme. È stata un’esperienza indimenticabile che ha dato tanto a me come giocatore e a tutta la mia famiglia. Al team, allo staff, a tutti i dipendenti, ma soprattutto ai tifosi: avrete sempre un posto speciale nel mio cuore. Me ne vado sentendomi onorato di aver fatto parte di questo club. Con tante emozioni nel cuore, vi lascio dicendo… ‘È una gioia infinita, che dura una vita, Pazza Inter, amala’“, conclude.

Arrivederci Perisic, il trascinatore

Perisic si è particolarmente distinto nel corso della passata stagione sia per numeri personali – come la conquista del premio MVP della finale di Coppa Italia contro la Juventus – che per traguardi di squadra come per l’appunto Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Così è riuscito ad attirare su di sé l’attenzione di tante realtà europee che seppur non lo avessero dimenticato, lo avevano quantomeno accantonato. A lui le migliori fortune per il prosieguo della carriera al fianco di un ritrovato Conte.