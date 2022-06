Dalla Premier all’Inter: muscoli e fisico al servizio di Inzaghi

Missione difesa sempre aperta per l’Inter che lavora anche sulle alternative e non solo sul terzetto titolare. Dalla Premier League un’idea intrigante

L’Inter si guarda intorno anche per ciò che concerne la difesa in vista della sessione estiva di calciomercato. Molto dipenderà anche da eventuali movimenti in uscita tra i tre titolari con i vari Skriniar, de Vrij e soprattutto Bastoni regolarmente accostati ad altri club. Per ciò che concerne il ruolo da titolare il preferito dell’Inter resta da tanto tempo Gleison Bremer, ma andranno rinforzati i ranghi anche alle spalle del terzetto base.

Tra le necessità dei nerazzurri c’è infatti anche quella di andare a rimpolpare le rotazioni di Simone Inzaghi con calciatori anche più giovani in difesa, per dare soluzioni differenti a seconda del contesto da esplorare.

Calciomercato Inter, difensore di scorta: idea Salisu

L’Inter si guarda intorno e nel mercato delle ‘idee’ servirà anche qualche profilo meno conosciuto per andare a rinforzare l’organico nelle rotazioni. In questo senso un’idea intrigante potrebbe essere Mohammed Salisu forte difensore centrale classe 1999 del Southampton che è reduce da un’ottima stagione in Premier League in cui è stato un titolare inamovibile.

Fisico statuario da 191 centimetri, buona corsa, ottima elevazione e tanta forza anche nell’uno contro uno per il ghanese che ha una valutazione tra i 10 e i 15 milioni di euro, con un contratto in scadenza 2024, che senza rinnovo non consentirebbe comunque ai Saints di tirare più di tanto sul prezzo. Si tratterebbe nel caso di un difensore con caratteristiche facilmente adattabili sia da centrale che da braccetto di sinistra avendo proprio nel mancini il piede forte.