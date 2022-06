Non solo Lukaku: possibile doppio affare col Chelsea

Non soltanto Lukaku nel mirino dell’Inter. Nei piani della dirigenza nerazzurra c’è anche un altro giocatore appartenente al Chelsea

Il fatto che questa sarà una lunghissima estate di calciomercato lo si è capito ormai lontano un miglio, a tal punto che, dopo aver messo gli occhi su numerosissimi giocatori, l’Inter, oltre a voler provare ad accontentare Romelu Lukaku, non si pone alcun limite e intende fare anche un tentativo per un altro giocatore del Chelsea.

Dopo la fallimentare esperienza vissuta al Chelsea durante questa stagione – non tanto quanto in termini realizzativi se non per la difficile annata appena trascorsa a livello di feeling – Romelu Lukaku ha capito di voler tornare a vestire nuovamente la maglia dell’Inter, a tal punto che i nerazzurri si direbbero consenzienti e stanno cercando di trovare un modo per riabbracciare una volta per tutte il belga. L’unico modo quindi per far sì che tutto questo accada, è il prestito. D’altra parte, l’ex Manchester United ha già da tempo fatto presente di essere disposto a ridursi l’ingaggio pur di riabbracciare Inzaghi & co anche se ora la palla passa al belga, in quanto sta a lui dover convincere i ‘Blue’. Nel frattempo, i nerazzurri incominciano a mettere gli occhi su Loftus–Cheek.

Calciomercato Inter, i nerazzurri mettono Loftus-Cheek nel mirino: possibile doppio affare col Chelsea

Stando infatti a quanto riportato quest’oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’, nel futuro dell’Inter, potrebbe esserci non soltanto Romelu Lukaku, bensì anche Ruben Loftus–Cheek. I due infatti, durante questi ultimi mesi trascorsi a Londra avrebbero stretto un rapporto ormai più che consolidato e – al momento – non è da escludere un possibile prestito da parte del Chelsea per entrambi. Spesso e volentieri i due hanno avuto modo di poter parlare della ‘Beneamata’, a tal punto che -sempre stando a quanto detto dalla rosea – il belga avrebbe dato appuntamento al suo attuale compagna di squadra a Milano. Nel frattempo, nei prossimi giorni è previsto un summit tra Tuchel e Boehly (il nuovo proprietario dei ‘Blues’) e – a maggior ragione – tra i principali argomenti che i due toccheranno non potrebbe esserci nient’altro che non sia il futuro di Romelu Lukaku.