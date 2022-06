‘Allarme’ Skriniar: c’è il blitz del Psg

Inter, sul difensore Milan Skriniar forte interessamento del Psg che come ogni anno ci prova a portarlo a Parigi

Ormai sembra che l’Inter sia diventata il supermercato delle big europee. Prima Lautaro Martinez, poi Nicolò Barella, quindi Alessandro Bastoni e adesso Milan Skriniar.

La notizia arriva direttamente dalla capitale francese, dove il quotidiano ‘Le Parisienne’ ha informato dell’ipotesi che il difensore nerazzurro possa essere quello che lascerà il club meneghino per fare cassa e approdare al Psg. Secondo il giornale il nuovo direttore sportivo del club francese Luis Campos, che ha sostituito Leonardo, avrebbe inserito sul suo personale taccuino non solo il nome dell’attaccante del Sassuolo Gainluca Scamacca, ma anche quello del difensore nerazzurro.

Il quotidiano si è detto convinto che il manager del club di Nasser Al-Khelaifi sia stato anche a Milano per sondare il terreno e, una volta rientrato nella capitale francese, intende preparare le strategie migliori per prendere entrambi i giocatori. In ogni caso il calciatore nerazzurro è ormai corteggiato da anni dal club transalpino, quindi che anche quest’anno ci riprovassero per prenderlo era abbastanza scontato.