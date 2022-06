Bellanova-Inter, spunta il sostituto: i nerazzurri mettono nel mirino un ‘ex’ Real Madrid

Spunta a sorpresa un nuovo nome per la corsia di destra. L’esterno sarebbe una valida alternativa al nome di Bellanova. L’Inter ci pensa

Reduce dall’aver recentemente perso Ivan Perisic sulla propria corsia di sinistra; poichè accasatosi da poco al Tottenham, l’Inter starebbe pensando ad un nuovo nome per l’out di destra. Uno dei più papabili fino a questo punto, resta indubbiamente quello di Raoul Bellanova ma occhio ad altri possibili candidati.

Con la permanenza – ora come ora – tutt’altro che certa di Denzel Dumfries in nerazzurro, Marotta e soci sono già da tempo ormai a lavoro per poter permettere a Simone Inzaghi di avere quanto prima a disposizione la propria ‘scheggia’. Diversi i nomi sopraccitati fino a questo punto ed ora – oltre ai già dichiarati Bellanova, Cambiaso e Parisi – gli ormai ex campioni d’Italia dell’Inter pensano ad una recente conoscenza del campionato di Serie A. Si tratta di un profilo che ha un passato nelle giovanili del Real Madrid e che da lì ha potuto far fronte ad altri trascorsi – dapprima con quello del Bayern Monaco – e per ultimo con l’avventura vissuta alla corte della Fiorentina di Vincenzo Italiano durante questa stagione. Ci riferiamo senz’alcun dubbio ad Alvaro Odriozola.

Calciomercato Inter, spunta fuori l’idea Odriozola: i nerazzurri ci pensano

Stando infatti a quanto riportato in queste ultime ore da ‘Tuttosport’, i nerazzurri starebbero pensando ad Alvaro Odriozola come futura alternativa a Denzel Dumfries (sempre ammesso e concesso che l’olandese arrivi a lasciare Milano un giorno). Da tempo infatti, Marotta e soci – sempre per via della partenza di Ivan Perisic – hanno anticipatamente avviato i discorsi con il Cagliari per Raoul Bellanova, anche se – nel caso in cui l’ex Psv dovesse appunto partire – viene difficile pensare che il classe 2000 possa raccogliere l’eredità lasciata dall’olandese e proprio per questo la ‘Beneamata’ starebbe appunto pensando all’attuale giocatore del Real Madrid. Gli spagnoli valutano il classe ’95 intorno ai 20 milioni di euro e – sempre stando alle righe di ‘Tuttosport’ – nonostante i 4 milioni di euro di ingaggio, l’Inter potrebbe finire per farci su più di un semplice pensierino.