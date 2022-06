Cassano: “Lukaku doveva pensarci prima, a questo punto dico: che rimanga al Chelsea”

Inter, Antonio Cassano ha le idee chiare sulla possibilità che Romelu Lukaku possa tornare in nerazzurro

L’ex giocatore Antonio Cassano, una carriera tra alti e bassi in cui ha mostrato solo a sprazzi tutto il suo grande talento, tra Roma, Real Madrid, Sampdoria, Milan e anche un anno in nerazzurro con 39 presenze e 9 reti, ha dato il suo parere su Romelu Lukaku. L’ex fantasista era ospite, come accade spesso, sulla Bobo Tv e in merito ad un possibile ritorno di ‘Big room’ all’Inter si è detto piuttosto scettico, per usare un eufemismo.

Queste le sue parole; “Non lo riprenderei fossi nell’Inter. Ha detto che andava nella squadra dei suoi sogni a guadagnare 15 milioni di euro. Adesso, però, a Londra non tocca un pallone e vorrebbe tornare in Italia. Doveva pensarci prima, a questo punto dico: che rimanga al Chelsea“. Come si dice severo ma giusto e sono molti i tifosi nerazzurri che pur contenti di rivedere insieme la Lu-La hanno lo stesso pensiero dell’ex calciatore.