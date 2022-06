Zhang torna in Italia e annuncia la firma: i dettagli

L’arrivo del presidente dell’Inter atteso entro il fine settimana sarà decisivo per un’importante riconferma per la prossima stagione

Come già accaduto in passato, ogniqualvolta il presidente dell’Inter Steven Zhang fa rientro a Milano c’è in gioco qualcosa di fondamentale per le sorti del club. Anche in questa circostanza, col suo arrivo atteso entro la fine di questa settimana di giugno, qualcosa potrebbe cambiare in meglio.

Potrebbe infatti giungere di lì a poco la firma del prolungamento di contratto di Simone Inzaghi come tecnico dell’Inter fino al 2024, sulla base di un ingaggio da 5,5 milioni di euro. I dettagli erano stati definiti nel corso della passata settimana, laddove lo stesso Inzaghi aveva incontrato in prima battuta l’entourage di Paulo Dybala.

L’accordo si è raggiunto non soltanto per via di un rapporto estremamente cordiale tra il tecnico e la presidenza nerazzurra, ma soprattutto per merito dei risultati raggiunti nella stagione sportiva appena conclusa. Come se non bastasse, ambo le parti condividono l’ambizioso progetto di crescita e consolidamento della realtà milanese tra le più grandi d’Europa.