Interlive | Incontro Inter-Empoli per Asllani: pressing dei toscani per Satriano

Incontro in corso tra Inter ed Empoli per Asllani. Sul tavolo anche Satriano. Le ultime a proposito di questa trattativa

Come già ormai appreso da tempo, l’Inter, per il proprio centrocampo, ha messo nel mirino Kristjan Asllani. Difatti, l’albanese era e resta il candidato numero uno per poter prendere appieno le vesti di vice Brozovic e ora siamo ormai giunti ai dettagli di questa trattativa.

E’ infatti in corso – in questi ultimi minuti – il colloquio tra l’Inter e l’Empoli per Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese, dopo aver raccolto ben 26 presenze durante questa stagione – condite tra l’altro da 1 gol e 2 assist – ha dunque attirato su di sè il forte interesse da parte dei nerazzurri, a tal punto che Marotta e soci insistono sempre più per poterlo avere con sè quanto prima. Nei discorsi tra le due compagini, sarebbe finito inoltre anche Martìn Satriano. Il club toscano sembra intenzionato a voler puntare definitivamente sull’uruguagio ed ora la decisione finale spetta proprio al classe ’01, il quale potrebbe presto accasarsi alla squadra di Paolo Zanetti, in modo tale da poter trovare maggior continuità proprio come accaduto durante la scorsa stagione ad Andrea Pinamonti con l’ormai ex squadra di Aurelio Andreazzoli.