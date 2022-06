Demiral-Inter: ecco qual è la verita

Spunta il nome di Merih Demiral tra i possibili candidati per la difesa dell’Inter. Ecco però come stanno davvero le cose

Reduce da una crescita maturata nel corso di questi ultimi due anni, Merih Demiral è da lì riuscito a dimostrare tutto il suo valore e grazie alle presenze raccolte dapprima assieme alla Juventus e poi con indosso la maglia dell’Atalanta, il centrale turco ha così attirato su di sè l’attenzione di diversi club e tra questi potrebbe esserci anche l’Inter.

Stando infatti a quanto riportato da ‘Tuttosport’ nella giornata di oggi, Merih Demiral – in queste ultime ore – sarebbe stato proposto proprio all’Inter. Difatti, l’Atalanta – nonostante i 2 gol e i 3 assist raccolti in totali 42 presenze complessive – ha deciso di non esercitare l’opzione per il diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro più bonus e così facendo, il calciatore è ora tornato alla Juventus (dove al momento non rientra nei piani). In tutto questo quindi, starebbe prendendo il volo l’ipotesi di poterlo vedere – un giorno – con indosso la maglia dei nerazzurri ma tutto ciò che occorre ora è semplicemente un po’ di chiarezza.

Calciomercato Inter, cosa filtra ad Appiano in merito all’affare Demiral e non solo

Tralasciando il fatto che la sua agenzia sia la stessa appartenente a quella di Gleison Bremer, da qui, è anche ormai chiaro che il piano dell’Inter, sia quello di andare a caccia non di uno – il primo sarà proprio il brasiliano stesso – bensì due difensori (a maggior ragione se dovesse andare via Skriniar). L’altro nome invece, resta quello di Nikola Milenkovic. Preso atto del fatto che i bianconeri chiedono una cifra che si aggiri – perlomeno – intorno ai 25-30 milioni di euro per il turco, resta quindi più che complicato un possibile affare con la Juventus ed ora è quindi tutto in ballo.