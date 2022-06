Antonello: "Lukaku vuole tornare. Lui e Dybala? Tutto si può fare..."

Le parole di Antonello in merito non soltanto alla situazione riguardante Lukaku ma anche quella di Dybala

Intervenuto a margine di un evento targato ‘Trenitalia’, l’ad nerazzurro Alessandro Antonello ha potuto soffermarsi non soltanto sulla situazione economica-finanziaria dell’Inter ma anche su altri importanti temi di mercato riguardanti Paulo Dybala e Romelu Lukaku in primis.

Tanti i nodi toccati dall’amministratore delegato nerazzurro durante questo suo breve intervento concesso alla stampa, a partire proprio dalla situazione che egli stesso, assieme a Marotta e soci stanno affrontando in questo momento: “Lukaku e Dybala? Tutto si può fare. Chiaramente bisogna tener conto anche della sostenibilità economico-finanziaria in primis. Ora come ora, vogliamo rispettare tutti quelli che sono stati i paletti posti dalla Uefa per il Financial Fair Play. E’ questo il lavoro che stiamo facendo. In tutto questo però, intendiamo anche coniugare la competitività sul campo”. Sono state queste le prime dichiarazioni rilasciate da Alessandro Antonello, il quale, dopo un po’ ha poi così concluso: “Su Romelu? C’è grande volontà da parte sua nel voler tornare, da lì in poi, va anche verificata appunto la fattibilità economica ma di questo è sicuramente meglio parlarne con il dottor Marotta. Se ci proveremo entro il 30 giugno? Sicuramente cercheremo di farlo nei tempi corretti”.