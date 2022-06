Addio in bilico e blitz dall’Inghilterra nel frattempo: pronti 75 milioni

Una big d’Europa torna a mettere nuovamente gli occhi su un nerazzurro. L’Inter è avvisata e deve perciò correre ai ripari

Reduce dall’aver disputato indubbiamente una delle sue migliori stagioni a livello di singoli trofei conquistati, per l’Inter di Simone Inzaghi è tempo ora di resettare il tutto e di ripartire nuovamente daccapo. In virtù di ciò infatti, Marotta e soci sono già ai nastri di partenza della prossima stagione, in modo tale da poter provare ad avere la meglio anche in ottica calciomercato.

Nonostante quindi, Ausilio e l’intera dirigenza nerazzurra, abbiano già ampiamente da tempo messo le mani su alcuni nuovi giocatori, saranno proprio gli stessi nerazzurri che dovranno provare a non lasciarsi minimamente beffare – anche e soprattutto – sul piano delle uscite. Non è un caso infatti che alla corte degli ormai ex campioni d’Italia, siano giunte numerose offerte in favore dei propri big. Uno su tutti riguarda proprio Milan Skriniar. Lo slovacco è – ora come ora – finito sul taccuino di importanti club come quelli di Chelsea e Psg e – nonostante la ‘Beneamata’ si trovi appunto a dover far fronte ad un’importante cessione – c’è anche un altro scenario legato all’ennesimo big nerazzurro e ad un club militante in Premier League. Non possiamo far altro che riferirci a Lautaro Martinez e al Tottenham di Antonio Conte.

Calciomercato Inter, il Tottenham torna a mettere nel mirino Lautaro Martinez: pronta un’offerta da 75 milioni

Stando infatti a quanto riportato in queste ultime ore da ‘La Repubblica’, il Tottenham di Antonio Conte, sarebbe tornato a mettere gli occhi su Lautaro Martinez. Da qui, non è un caso infatti che, dopo averci provato durante la scorsa stagione con un’offerta da 80 milioni di euro e passa – dove tra l’altro è arrivato un ‘no’ secco da parte dell’Inter per via delle cessioni già piazzate nei riguardi di Lukaku e Hakimi – gli ‘Spurs’ sono tornati all’assalto del ‘Toro’. Ciò che emerge assolutamente ora, è il fatto che l’ex Racing Club voglia restare a tutti i costi e – dal canto proprio – anche i nerazzurri non intendono minimamente cederlo al momento. Nonostante questo, Paratici e soci intendono farsi avanti con un’importante offerta da 75 milioni di euro. Occhio dunque a qualsiasi altro scenario perchè – ad ora – nulla è da escludere.