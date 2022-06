Bremer: “Voglio giocare in Champions, per guadagnarmi la convocazione nella Nazionale”

Il difensore del Torino Gleison Bremer, è stato intervistato da Espn per avere delle notizie sul suo futuro. Il calciatore, ha confermato che la prossima stagione non sarà più nella squadra granata e ha anche spiegato quali sono le sue priorità. Queste le sue parole: “Avevo detto all’allenatore e alla dirigenza: ‘Voglio cambiare adesso’ (la scorsa estate, ndr). Quindi mi hanno detto: ‘Resta quest’anno, aiutaci. L’anno prossimo puoi fare il passo successivo’. I tifosi sanno già che ho questa voglia di giocare in Champions, di andarci per guadagnarmi la convocazione nella Nazionale brasiliana. Ho bisogno di giocare a un livello molto migliore, quindi penso che sia una questione di tempo. Sto analizzando alcune proposte, ma penso che nella prossima stagione non giocherò più per il Torino“. E’ risaputo anche che il difensore avrebbe come prima opzione l’Inter, con la quale ha già un accordo da tempo, ma al club granata sono arrivate anche altre offerte. In ogni caso la settimana prossima i due club si incontreranno, per cercare di trovare l’accordo che accontenti tutti e regali ad Inzaghi un rinforzo anche in difesa, dopo quello a centrocampo con Asllani.