Inter, obiettivo scudetto: nel frattempo spunta il retroscena Inzaghi-Lukaku

L’Inter indirizza il proprio sguardo verso lo scudetto. Nel mentre, spunta il fatidico retroscena riguardante Inzaghi e Lukaku

Reduce dall’aver conquistato due importanti titoli come quelli della Supercoppa e della Coppa Italia durante quest’annata, Ausilio e soci, rivolgono ora il proprio sguardo verso la nuova stagione che verrà. In tutto ciò inoltre, spunta un nuovo aneddoto riguardante Simone Inzaghi e Romelu Lukaku.

Parliamo chiaramente di un’Inter priva dei propri vecchi rinforzi e nonostante appunto, i nerazzurri abbiano dovuto far fronte alle pesanti cessioni di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, durante questa stagione, i ragazzi di Simone Inzaghi, sono comunque riusciti a dire la propria; esprimendo tra l’altro un ottimo calcio. Anche se, resta da dover tenere presente che, quelle due importanti partenze, hanno comunque stravolto – anche se in maniera minima – l’equilibrio di quella squadra e a testimoniarlo sono stati proprio quei due mesi di black-out nei quali la ‘Beneamata’ è mancata di incisività, riuscendo tra l’altro a portare a casa soltanto sette punti in sette partite. Ora però, il tecnico piacentino e i suoi, possono tornare a concedersi un mezzo sorrisino, in quanto c’è un particolare retroscena che sta già facendo letteralmente sognare i tifosi interisti.

Calciomercato Inter, ritorno al passato: Lukaku chiama Inzaghi e continua a spingere sempre più per il suo ritorno a Milano

Stando infatti a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, nel corso di questi ultimi mesi, Romelu Lukaku ha trascorso le proprie giornate – solo ed esclusivamente – a contattare i propri ex compagni, in modo tale da poter organizzare – in qualche modo – questo fatidico ritorno. Non a caso – sempre stando a detta della rosea, il belga, così facendo, si è riavvicinato sempre più a Simone Inzaghi, a tal punto che i due, si sono messaggiati in diverse circostante. Chiaramente, l’argomento del giorno, riguardava in primis l’obiettivo legato al raggiungimento dello scudetto ed ora, ciò che resta unicamente da fare, è trovare l’intesa definitiva col Chelsea.