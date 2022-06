Tutto confermato: “Ufficiale nei prossimi giorni”

L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha lanciato un’importante freccia a conferma dell’operazione di mercato ormai conclusa

In una lunga intervista come ospite ai microfoni di Rai Radio 1′, Giuseppe Marotta ha trattato in lungo e in largo di calciomercato. Nel dettaglio, di tutte quelle operazioni su cui l’Inter è in dirittura d’arrivo sia in entrata che in uscita.

Oltre ai soliti nomi di Lukaku e Dybala, così come alla conferma dell’importanza strategica di Lautaro e alla possibilità di una cessione di uno dei difensori, l’amministratore delegato nerazzurro ha anche anticipato la concretizzazione del trasferimento di Henrikh Mkhitaryan: “Tra pochi giorni sarà ufficiale”. Nella giornata di domani, come rivela ‘Tuttosport’, si svolgeranno le visite mediche di routine.

Dunque grande attesa per i tifosi nerazzurri di accogliere un calciatore di enorme talento, spesso decisivo in tutte le esperienze sui prestigiosi palcoscenici europei a cavallo tra Premier League e Serie A. Il suo profilo si affianca a quelli già presenti in rosa, a cui potrebbero aggiungersi gli attaccanti summenzionati come vere ciliegine della torta di un reparto offensivo scoppiettante.