Bellinazzo: “La Serie A è un torneo di transizione, non più di destinazione”

Inter, il noto giornalista Bellinazzo ha dato il so parere molto negativo sulla nostra serie A parlando del ritorno dell’ex nerazzurro

Il noto giornalista economico/sportivo Marco Bellinazzo, non usa giri di parole e non le manda a dire parlando del nostro campionato ospite a Sportitalia. Queste le sue pesanti dichiarazioni: “”Siamo la Serie D d’Europa“. Poi ha voluto spiegare queste sue parole, facendo l’esempio di come tanti giocatori che arrivano a disputare la nostra serie A siano spesso calciatori sul viale del tramonto o in cerca di riscatto, dopo aver fallito nei tornei europei più importanti come la Premier League in primis.

Queste le sue ulteriori spiegazioni: “La Serie A è un torneo di transizione, non più di destinazione, la dimostrazione arriva da giocatori di altissima fascia come Lukaku e Pogba che vogliono rilanciarsi. In più, le operazioni di mercato hanno tempi lunghi nonostante gli accordi con i vari giocatori perché le operazioni i club li fanno col bilancino, pensando a ingaggi e ammortamenti“.