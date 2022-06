Tante opzioni per il talento, è deciso: l’agente lascia la sede

Il baby talento nerazzurro della Primavera piace a tantissime squadre anche estere, l’agente ha incontrato i vertici della dirigenza nerazzurra

Esploso sotto la direzione di Christian Chivu nel corso della passata stagione del campionato Primavera con la maglia dell’Inter, il baby talento Cesare Casadei è ora sulla bocca di tutti.

Non è un caso che in 39 presenze in tutte le competizioni ufficiali Under-19 il centrocampista abbia collezionato 16 reti e 5 assist. Numeri da centravanti o semplicemente da chi è conscio delle proprie qualità ed ha innanzi a sé un futuro radioso. L’Inter non vuole perderlo a titolo definitivo, in questo i dirigenti nerazzurri sono ben consapevoli del suo valore. Al contempo, è necessario che il calciatore faccia il salto di qualità nel calcio professionistico ma lontano dalla Prima Squadra dove quasi certamente non avrebbe spazio a sufficienza per mettersi in mostra.

Calciomercato Inter, Casadei via in prestito

Così tra le tante opzioni a disposizione per Casadei, oltre a Cagliari e Torino giusto per citarne un paio, ci sarebbe anche il Chelsea. L’agente Michelangelo Minieri è stato accolto questo pomeriggio negli uffici della sede di Viale della Liberazione proprio per trovare assieme ai vertici della dirigenza nerazzurra una pronta sistemazione a partire dalla prossima stagione, rigorosamente dietro formula del prestito.