Il tempo stringe, l’intermediario è a Milano: incontro con Marotta

Fabrizio De Vecchi, intermediario dell’entourage del fantasista, è a Milano per incontrare l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta

Dopo aver chiuso positivamente la trattativa che condurrà Romelu Lukaku a vestire ancora nerazzurro per la prossima stagione dopo appena un anno di assenza, la dirigenza dell’Inter è al lavoro per ultimare i dettagli che dovrebbero affiancare al centravanti belga uno dei talenti più ricercati del momento sul mercato.

Come riporta ‘calciomercato.it‘, nelle prossime ore l’amministratore delegato Giuseppe Marotta dovrebbe incontrare formalmente negli uffici della sede di Viale della Liberazione Fabrizio De Vecchi, intermediario dell’entourage di Paulo Dybala. Prima di poter trovare una quadra relativa alla proposta di un quadriennale da 5,5 milioni di euro a stagione più bonus per arrivare a 7, il club nerazzurro deve occuparsi della rescissione di Alexis Sanchez per liberare spazio salariale e dell’esubero di un altro degli attaccanti a disposizione di Simone Inzaghi. L’indiziato principale resta Edin Dzeko, desiderato anche dalla stessa Juventus da cui Dybala proviene. Meno probabile l’addio di Joaquin Correa. In ogni caso, Antun e legali chiedono ancora tra parte fissa e quota variabile un ingaggio complessivo intorno agli 8 milioni di euro.

Calciomercato, trattativa in ripresa per Dybala dopo lo stand-by

Negli ultimi giorni si è parlato molto di uno ‘stand-by’ nella trattativa per Dybala, al fine di dare priorità a quella per Lukaku viste le maggiori difficoltà date dal legame che resta tra il calciatore e la proprietà del Chelsea. Ciononostante, il fatto che la ‘Joya’ sia libero da questo genere di cavilli (parametro zero, ndr) non è una valida scusante. L’Inter deve approfittare del tempo a disposizione in questa settimana per non lasciarsi sfuggire il doppio colpo strategico.