Vidal: al Boca Juniors tutti lo stimano mentre lui resta in attesa della chiamata giusta

Inter, il centrocampista Arturo Vidal è in attesa di ricevere la chiamata giusta per firmare probabilmente il suo ultimo contratto

Il centrocampista Arturo Vidal è in attesa della chiamata giusta per proseguire la sua avventura calcistica probabilmente in Sudamerica. Secondo le ultime indiscrezioni di Olé il calciatore è venuto a conoscenza anche delle parole di stima nei suoi confronti del tecnico del Boca Juniors Sebastian Battaglia che in merito aveva detto: “Arturo è un giocatore di livello che può farci fare il salto di qualità‘. Anche l’ex fantasista e ora vice presidente del club argentino Juan Roman Riquelme si augura di poter avere il centrocampista nella sua squadra, ma che per il momento non l’ha ancora contattato nessuno, nemmeno lui. Intanto l’ex nerazzurro sfoglia la margherita e non sa ancora cosa gli riserverà il futuro, ma soprattutto dove giocherà nella prossima stagione. Un amico molto vicino al calciatore ha confermato che: “Sta aspettando“. Per Arturo Vidal, 35 anni compiuti da un mese, potrebbe essere l’ultimo contratto prima di appendere le scarpette al chiodo per terminare una bellissima carriera, quindi la scelta non è solo importante è fondamentale.