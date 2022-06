Lautaro: i tifosi lo hanno votato miglior giocatore della stagione 2021/22

Inter, Lautaro Martinez è stato scelto dai tifosi nerazzurri come il Lenovo Player of the Season

Il sondaggio indetto dall’Inter, tramite il sito ufficiale Instagram del club nerazzurro, è terminato e il Lenovo Player of the Season per la stagione 2021/22 è stato scelto. Queste le parole con le quali il sito della squadra nerazzurra, ha consacrato Lautaro Martinez come quello prescelto dai tifosi della squadra meneghina: “In una stagione che l’ha visto protagonista, il Toro ha collezionato 49 presenze tra tutte le competizioni con 3293 minuti giocati in totale. Elemento fondamentale dell’attacco nerazzurro, Lautaro ha battuto tutti i suoi record nel 2021/22: 25 gol realizzati in totale, 21 dei quali in Serie A, entrambi primati personali. Quinto giocatore della storia dell’Inter a marcare almeno 20 reti in campionato prima di compiere 25 anni. Miglior marcatore stagionale dell’Inter nella stagione appena conclusa, Lautaro è andato a segno in tutte le competizioni, rivestendo un ruolo fondamentale nella conquista della Supercoppa Italiana e della Coppa Italia. Non solo: con 159 tiri in totale – di cui 67 nello specchio della porta – il Toro è stato anche il nerazzurro che ha collezionato il maggior numero di conclusioni in totale nel 2021/22. Una minaccia costante per le difese avversarie”.