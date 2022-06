Ritorno di Lukaku agrodolce: “Ha fallito in Premier, non è un campione”

Si scatena la polemica sui social per il ritorno di Lukaku in nerazzurro, ma c’è chi è fiducioso sul suo apporto per la nuova stagione

Questa mattina, come già segnalato da ‘interlive.it‘, Romelu Lukaku è atterrato a Linate per poter svolgere le visite mediche di rito pre-firma dapprima all’Istituto Humanitas di Rozzano e poi alla sede CONI.

Il tutto in un mare di incertezze, desideri, possibilità. Le sensazioni di questo ritorno sono insomma destabilizzanti per alcuni, positive per altri. Un trasferimento che ha destato grande eterogeneità di pensiero come mai accaduto prima, perché in molti non hanno dimenticato né voluto accantonare lo sgarbo del centravanti belga di un anno fa quando veniva ceduto al Chelsea. E la sua avventura in Premier League non è certamente stata strabiliante, tutt’altro: ha inciso poco e male. Qualche tensione di troppo con il tecnico Tuchel non ha fatto altro che alimentare il suo malcontento, a tal punto da indurre esplicitamente la dirigenza londinese a fiondarsi a capofitto nella trattativa con l’Inter per il prestito oneroso. Ai nerazzurri, in ogni caso, è andata più che bene così.

Possiamo dire che il ritorno di #Lukaku a 10M scarsi dopo averlo venduto a 115M solo 11 mesi prima, sia la più clamorosa operazione di mercato della storia del calcio? Perfino meglio dello scambio Ibra x Eto’o+ 50M. — Marco Bulgarini (@bulgi81) June 29, 2022

sono tornato 2 volte dalla mia ex, figuratevi se non perdono #Lukaku — Matteo Spinso (@teoesse) June 29, 2022

Chissà cosa ne pensano interisti e tifosi avversari di #Lukaku di nuovo in Serie A. Ah, giusto per ricordare, ha fallito in Premier League come tanti altri che nel nostro campionato sono considerati “campioni”. — Roberto Refolo (@RobbyRefolo) June 29, 2022

Lukaku non è tutto: dispiace per Skriniar, spazio anche ad Asllani

Tra i tifosi nerazzurri c’è anche chi esprime la dovuta indifferenza sul ritorno di Lukaku. Quasi a voler dire: “Non importa cosa sia successo in passato e quel che sta accadendo ora. Contano i numeri in stagione”. La pretesa, insomma, è fare risultato. E poi c’è chi si concentra su altre questioni di mercato, ponendo attenzione mediatica sull’arrivo di Asllani che ha di fatto aperto la giornata di mercato nerazzurra e il potenziale addio di Skriniar.

Non riesco ad essere davvero contenta per il ritorno di #Lukaku, pensando che invece è ormai chiaro che #Skriniar è destinato ad andar via.

Anzi, mi girano a vortice proprio.#skriniarnonsitocca — 𝕒𝕦𝕥𝕠𝕤𝕒𝕓𝕠𝕥𝕒𝕥𝕒 (@autosabotata) June 29, 2022

Spero che qualcuno sia andato ad accogliere anche Asllani. #Lukaku — salociN (@nikocate) June 29, 2022

I Milanisti sono tanto terrorizzati dal ritorno di Lukaku che non sanno dire nessuna argomentazione logica e quindi insultano il giocatore con il solito mix di razzismo , ignoranza e presunzione #Lukaku #LukakuDay — Sordiispicciu (@sordiispicciu) June 29, 2022