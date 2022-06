Esposito a sorpresa: “Ho parlato con Lukaku. L’obiettivo è tornare a giocare qui”

Nella giornata di oggi è andato in scena l’inaspettato incontro traSebastiano Esposito e Romelu Lukaku. Ecco l’accaduto

E’ senz’alcun ombra di dubbio una giornata intensissima quella che si sta vivendo in queste ultime ore in casa Inter. Difatti, nella giornata di oggi, dopo essersi da poco conclusa l’operazione Asllani, si è ormai arrivati al capolinea anche per l’operazione riguardante Romelu Lukaku; ed è proprio qui che è spuntato fuori un inaspettato retroscena riguardante il belga e Sebastiano Esposito.

Non a caso, in queste ultime ore, al didentro della sede del CONI, è andato in scena l’incontro tra Romelu Lukaku e Sebastiano Esposito. I due, da qui, si sono incontrati – inaspettatamente – per poter svolgere entrambi le visite mediche di rito. Sebbene per il primo si sia infatti trattato di un ritorno in quel di Milano, per quello che ne concerne la presenza del classe ’02 invece; possiamo dire che c’è dietro un altro motivo: in quanto l’ex centravanti del Venezia si trovava lì soltanto per poter formalizzare le ultime cose a proposito del suo passaggio all’Anderlecht. Una volta intercettato da alcuni cronisti quindi, la giovane promessa nerazzurra ha quindi così esordito: “È ancora presto. Mancano ancora alcune cose ma sono sempre pronto a volermi divertire. Nonostante l’età sia ancora dalla mia parte, mi sento più maturo e voglio quindi giocare. L’obiettivo è sicuramente quello di tornare all’Inter. Lukaku? A dire il vero, non avrei mai pensato di poterlo incontrare. Abbiamo parlato una mezzoretta e l’ho visto molto carico”.