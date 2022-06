Sensi e il prestito al Monza: arrivata la sua risposta

Prosegue la trattativa tra Stefano Sensi e il Monza. Ecco la risposta arrivata da parte del giocatore in queste ultime ore

Il fatto che l’asse Inter–Monza resti una pista caldissima lo si è capito ormai mesi fa, a tal punto che, i brianzoli avevano già cercato di corteggiare non soltanto Andrea Ranocchia e il suo centravanti omonimo Andrea Pinamonti ma anche Stefano Sensi; e non a caso, nella giornata di oggi, è arrivata la risposta da parte del giocatore.

Il club brianzolo scalda i motori e si proietta già in vista della prossima stagione, a tal punto che, dopo aver da poco chiuso per le operazioni riguardanti: Carboni, Cragno e Ranocchia (quest’ultimo in prestito secco) il Monza ha ormai praticamente portato a termine l’affare Sensi. In queste ultime ore infatti – stando anche a quanto riportato da ‘Calciomercato.it‘ – è arrivato il ‘si’ da parte del giocatore e così facendo, l’ormai ex Sampdoria approderà – a titolo temporaneo – alla corte di Silvio Berlusconi. Si tratta quindi di un’operazione in prestito secco e ora non resta nient’altro che dover lavorare agli ultimi dettagli.