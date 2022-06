Lukaku: “Sono veramente contento di essere di nuovo con voi. Forza Inter”

Inter, nuovo messaggio ai tifosi di Romelu Lukaku con tanto di faccina sorridente e cuori nerazzurri

Prosegue l’opera di riavvicinamento ai suoi ex tifosi di Romelu Lukaku. L’attaccante che, dopo aver conquistato lo scudetto con i nerazzurri ed essere stato eletto dai supporter della ‘Beneamata’ come re di Milano, decisi di lasciare tutto per ritentare la sua avventura in Premier, sta cercando in tutti i modi di farsi perdonare.

Il calciatore oggi ha inviato, tramite i suoi canali social, un altro messaggio per i suoi tifosi. Queste le sue parole: “Sono veramente contento di essere di nuovo con voi. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con la squadra. Forza Inter“. Oltre al messaggio, c’era anche una faccina sorridente insieme a due cuori nerazzurri.

Probabilmente tanti supporter interisti lo hanno già perdonato, ma lo scoglio più difficile sarà riuscire a farsi perdonare completamente dallo zoccolo duro della tifoseria della squadra meneghina, quella Curva Nord che lo aveva ‘adottato’ e che più di tutti si è sentita tradita dal suo addio.

Il cuore pulsante del tifo nerazzurro ha parlato chiaramente in merito alla vicenda, ed è aperto e pronto a riabbracciare il figliol prodigo ma dovrà essere lo stesso attaccante con i fatti, a riconquistare la fiducia disattesa dal suo comportamento.