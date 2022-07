Boom abbonamenti: dal 5 luglio nuova iniziativa per i tifosi

Inter, record di tessere vendute la società ringrazia e informa di una nuova importante opportunità per i tifosi

Fc Internazionale ha voluto ringraziare i suoi tifosi, per l’incredibile vendita di abbonamenti per la prossima stagione e li ha voluti informare di un’altra importante iniziativa. Queste le parole, direttamente dal sito ufficiale del club: “La passione dei tifosi nerazzurri ha ancora una volta lasciato il segno. Come sempre, quando si tratta di essere presenti, gli interisti hanno risposto alla grande”. Poi ha aggiunto: “Dopo aver fatto segnare tutti i record di presenza negli stadi, offre nuove disponibilità in abbonamento stagionale, ad un prezzo particolarmente accessibile: A soli 10 € a partita sarà infatti possibile sottoscrivere un abbonamento al terzo anello verde, nel settore posizionato sopra alla Curva. Si tratta di un prezzo che strizza l’occhio in particolare alle tifose e ai tifosi più giovani, spinti dalla volontà di sostenere la squadra di Simone Inzaghi dal vivo”.

La data che i tifosi della squadra nerazzurra dovranno segnare è il 5 luglio, perché dalle ore 10.30 sarà possibile usufruire di questa iniziativa fino ad esaurimento posti. Inoltre il club informa che, oltre al vantaggiosissimo prezzo di 190 euro per assistere a tutte le partite casalinghe della squadra di Simone Inzaghi si avranno anche ulteriori vantaggi: in primis il diritto di prelazione sui biglietti sia per le partite di Uefa Champions League che di Coppa Italia, oltre ad un accesso anticipato anche sugli abbonamenti per la stagione 2023/24.

Anche per la stagione 2022/23 gli abbonati dovrebbero essere oltre 35000, le ultime stime intorno al 25 giugno, parlavano di un numero superiore alle 30000 che si avvicinava alle 35000 tessere vendute.