Smentita UFFICIALE sull’Inter: “Fake news”

By

Il calciatore non ha indugiato nella risposta alle indiscrezioni senza fondamento di un suo passaggio all’Inter

Quando ha inizio il calciomercato, si sa, le notizie corrono veloci. Alcune hanno delle basi solide per essere giudicate positivamente, altre invece lasciano il tempo che trovano alla fantasia dei sognatori. È quest’ultimo il caso che ha coinvolto un’ex stella di Chelsea ed Arsenal, accostato senza fondamento al mercato estivo dell’Inter.

Non appena l’indiscrezione è stata recepita da David Luiz, il calciatore non ha indugiato neppure un secondo nel rispondere attraverso un commento in una storia Instagram. “Fake news. Sono totalmente concentrato sul Flamengo. Dio benedica chiunque inventi queste notizie”, ha scritto a muso duro.

Calciomercato, David Luiz non si muove

Il difensore centrale, oggi trentacinquenne, si gode dunque l’esperienza nel suo Paese natale dopo aver lasciato soltanto di recente l’Inghilterra. Da lì è molto probabile che non si muova più, a meno di proposte inedite che possano convincerlo all’estremo passo avanti nella sua lunga carriera costellata di successi. Il suo contratto, in ogni caso, riporta dicembre 2022 come data di scadenza.