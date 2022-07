Ufficializzate le date delle amichevoli pre-season: il calendario dell’Inter

Sono state ufficializzate da poco le date delle amichevoli pre-season. Il calendario completo dell’Inter

L’Inter di Simone Inzaghi inizia a scaldare una volta per tutte i motori e si proietta già in vista della prossima stagione. Difatti, sarà soltanto nel prossimo 6 luglio che, i nerazzurri, si ritroveranno agli ordini del tecnico piacentino.

Ancora altri due giorni e da qui in poi, buona parte del gruppo squadra dell’Inter, si ritroverà una volta per tutte in quel di Appiano Gentile per dar via a quello che sarà il ritiro estivo. A proposito di questo, nelle ultime ore, sono state rese note da qui, tutte quelle che saranno le date delle amichevoli pre-season dei nerazzurri. Di seguito il calendario completo.

Inter, il calendario completo della tournee estiva: date e orari di luglio

In attesa di poter vedere la nuova Inter in formato 2022-23 al completo, i nerazzurri debutteranno il prossimo 12 luglio in quel di Lugano, proprio contro la formazione svizzera. Da lì, i vice campioni d’Italia, ospiteranno il Monaco tra le mura del ‘Paolo Mazza’, fino ad arrivare agli appuntamenti con: Lens, Olympique Lione e Villareal. Date e orari della tournee estiva completa.