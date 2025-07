Trattativa chiusa con l’Inter e annuncio immediato: “Sarà l’erede di Marotta”

I nerazzurri hanno chiuso una operazione importante. Affare che ha acceso la discussione anche sui social sul futuro del presidente interista

L’Inter continua ad essere molto attiva sul calciomercato. In viale della Liberazione si sta lavorando in modo molto intenso sulle entrate, ma naturalmente si guarda con attenzione anche alle uscite. Le cessioni sono fondamentali sia per liberare posti in rosa che per avere dei soldi in grado da reinvestire poi in entrata.

E una operazione in uscita si potrebbe definire chiusa. L’affare sarebbe stato definito stando alle ultime indiscrezioni. La notizia ha fatto esplodere i social fra ironia e sarcasmo. E c’è anche chi ipotizza magari un futuro in nerazzurro del dirigente, magari al posto di Marotta.

Inter: Buchanan ad un passo dal Sassuolo

L’Inter sarebbe sempre più vicina ad una nuova operazione in uscita. Secondo le informazioni de La Gazzetta dello Sport, è praticamente fatta per la cessione di Buchanan al Sassuolo. Il trasferimento dovrebbe concludersi per una cifra intorno ai 7-8 milioni, con recompra a loro favore. Un affare che conferma gli ottimi rapporti tra Marotta e Carnevali.

Buchanan al Sassuolo: “Post Marotta is coming”

L’operazione di Buchanan al Sassuolo impazza sui social. Un tifoso interista di nome Duca Andrea ha scritto: “È tornato Papà“, riferendosi chiaramente a Carnevali e al rapporto con Marotta.

Ma c’è anche chi ipotizza che questa operazione possa portare magari Berardi in nerazzurro. “Si….Berardi all Inter per 15 però …vedrai”, ha precisato un utente. Mentre un altro ha aggiunto: “Berardi il 31 agosto?“. E ancora: “Buchanan al Sassuolo. Chissà chi arriverà come trequartista/seconda punta…“.

Non mancano naturalmente suggestioni sulla possibilità di vedere Carnevali al posto di Marotta nel prossimo futuro: “Post Marotta is coming“.

