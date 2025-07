Colpo di scena Onana, svolta a sorpresa per l’ex Inter

Futuro sempre in bilico al Manchester United per André Onana. Il club ha già individuato il sostituto.

Era il 20 luglio 2023 quando André Onana si è trasferito al Manchester United dopo una sola stagione con l’Inter, culminata con la finale di Champions League persa contro il City.

Cinquantadue milioni più altri 5 di bonus, questa la cifra esorbitante pagata dai Red Devils per l’estremo difensore camerunense. Un investimento non certo fruttifero, visto l’esito alquanto deludente delle ultime due stagioni dello United nelle quali non sono certo mancati gli errori (alcuni anche piuttosto grossolani) di Onana a peggiorare ulteriormente il rendimento scadente della squadra.

Subentrato a Ten Haag in autunno, Ruben Amorin ha concluso la scorsa stagione con l’ulteriore delusione della sconfitta in finale di Europa League contro il Tottenham che ha impedito allo United di conquistare la qualificazione alla Champions. Senza coppe europee nella prossima stagione, sarà rifondazione a Old Trafford. Tranne il capitano Bruno Fernades e pochi altri, sono tutti in bilico compreso Onana che il Manchester spera di piazzare altrove.

Onana via dal Manchester United, un’unica pretendente per l’ex Inter

Lo United ha già individuato il sostituto dell’ex portiere dell’Inter. Si tratta di Emiliano Martinez, numero uno dell’Aston Villa e della nazionale argentina con la quale ha vinto il Mondiale in Qatar. La valutazione di Martinez è di almeno 20 milioni, cifra che il Manchester – in un momento di spending review – spera di ricavare proprio dalla cessione di Onana.

Stando al Daily Mail, lo United è disposto a lasciare partire il suo portiere per 30 milioni di sterline (35 milioni di euro), un prezzo piuttosto elevato se commisurato al rendimento di Onana. Prezzo che non ha favorito certo l’avvicinamento di eventuali pretendenti. L’unica a sondare concretamente il Manchester è stata il Monaco che si è già rinforzato con Ansu Fati, Dier e Pogba per la prossima stagione in cui disputerà nuovamente la Champions League.

Considerata l’esigenza – ribadita dallo stesso Amorim – di rinforzarsi in ogni reparto, non è escluso che i Red Devils possano acquistare Martinez a prescindere dalla cessione di Onana. A quel punto, l’ex Inter sarebbe destinato a una stagione da riserva del nuovo portiere titolare. Difficile, considerato l’elevato ingaggio percepito che richiede una compartecipazione del Manchester al suo pagamento, che Onana possa lasciare lo United in prestito.

A proposito di nuovi rinforzi e di Inter, il Manchester è uno dei club più interessati a Bisseck. Il difensore tedesco ha molto mercato in Premier League con Tottenham e Aston Villa sulle sue tracce. L’Inter è disponibile valutare offerte per la cessione con una valutazione di partenza di almeno 40 milioni, cifra ampiamente alla portata dei club inglesi.