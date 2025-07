Calhanoglu sconquassa il mondo Inter: “Situazione assurda, manda il certificato”

Il futuro del turco continua a tenere banco in casa nerazzurra. E l’ultima decisione presa dal club nerazzurro alimenta la discussione fra i tifosi

In questo momento la pista Calhanoglu-Galatasaray si è raffreddata. Nella giornata di ieri c’è stato un incontro fra l’Inter e il vice presidente dei turchi per capire la possibilità di chiudere la trattativa. Al momento non ci sono i margini: dalla Turchia si parla di un’offerta inferiore ai 10 milioni, lontanissima dalla richiesta del club di Oaktree che è di 25/30 milioni.

Una tale distanza rende pressoché impossibile la chiusura della trattativa, quindi ad oggi il futuro di Calhanoglu è a tinte nerazzurre. Poi naturalmente sappiamo come il calciomercato estivo è molto lungo e nel corso delle settimane le cose potrebbero addirittura capovolgersi.

Calhanoglu resta all’Inter (per ora)

La frenata per Calhanoglu che non è assolutamente piaciuta ai tifosi. Sui social in molti hanno duramente attaccato il giocatore, ma anche la società.

C’è anche da dire che per alcuni l’addio del turco è ancora possibile. E non è da escludere che possa essere proprio il calciatore ad impuntarsi e magari portare la trattativa a sbloccarsi.

I tifosi contro Calhanoglu e società

Un tifoso interista di nome Marco fa un’analisi importante sul turco: “Sono curioso nel caso rimanga Calhanoglu, se il rigorista rimanga ancora lui. Perché non lo do per scontato. E non volesse il cielo che sbagli un rigore importante (tipo quello contro il Napoli la scorsa stagione) sai il putiferio che viene fuori. Che situazione assurda“.

Mery, invece, lancia una frecciatina alla società: “A quest’ora un voltagabbana come Calhanoglu era stato già sbattuto fuori e venduto da Moratti…ecco perché diciamo sempre di dare l’Inter agli interisti…manchi presidente 💔“.

C’è anche chi, come Claudio Fabbri è convinto che, almeno per il momento, la situazione non è assolutamente finita: “Con Calhanoglu non finisce qui.. È capace di mandare il certificato“.

Deliux sono curioso nel caso rimanga Calhanoglu, se il rigorista rimanga ancora lui. Perché non lo do per scontato.

E non volesse il cielo che sbagli un rigore importante (tipo quello contro il Napoli la scorsa stagione) sai il putiferio che viene fuori.

Che situazione assurda. — Marco (@MarcoLe86931402) July 10, 2025

A quest’ora un voltagabbana come Calhanoglu era stato già sbattuto fuori e venduto da Moratti…ecco perché diciamo sempre di dare l’Inter agli interisti…manchi presidente 💔 — Mery (@Klaroheart) July 10, 2025

Per me la permanenza di #Calhanoglu non è una bella notizia: questa era l’estate giusta per salutarsi. Il rapporto si è inclinato e la rottura con società e spogliatoio è insanabile. Si sta solamente nascondendo la polvere sotto al tappeto. Male male ⚫️🔵#Inter — Ricky D’Anna (@RiccardoDanna1) July 9, 2025

Se Calhanoglu restasse qua sarebbe deleterio. Ad ogni prestazione non buona verrebbe subito additato e si rischia di entrare in un circolo vizioso per il quale le cose andranno sempre peggio. Chiaro è che la soluzione non è venderlo a meno di 10 milioni dell’offerta ridicola — 360Inter ⭐️⭐️🪖 (@360_IMinter) July 10, 2025

Con calhanoglu non finisce qui..

È capace di mandare il certificato — Claudio Fabbri (@cla_coppi82) July 10, 2025

Calhanoglu e il possibile confronto con la squadra

Se la trattativa fra Galatasaray ed Inter non dovesse decollare in modo definitivo, possibile un confronto fra Calhanoglu e la squadra – in particolare con capitan Lautaro – per chiarire e provare a ricompattarsi. Un passaggio necessario per mettersi alle spalle tutte le tensioni e pensare in modo positivo al futuro.