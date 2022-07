Bremer: i bookmakers lo indicano come il favorito per rinforzare la difesa nerazzurra

Inter, secondo i bookmakers l’approdo di Bremer in nerazzurro sembra ormai molto probabile

Sembra in dirittura d’arrivo in casa nerazzurra Paulo Dybala, per un tridente d’attacco ad alto tasso tecnico con Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Dovrà essere bravo il tecnico Simone Inzaghi a riuscire a trovare il giusto equilibrio in campo, la difesa è ancora tutta da creare.

In attesa di sapere se Milan Skriniar andrà al Paris Saint Germain, cosa che sembra probabile ma per nulla sicura, bisognerà capire su quale giocatore punterà Beppe Marotta per sostituirlo, o comunque migliorare ancora il reparto. Secondo il noto sito di scommesse Sisal, i due giocatori più probabili sono Gleison Bremer del Torino quotato 1,50 e Nikola Milenkovic della Fiorentina che invece viene dato a 1,85.

Per quanto riguarda altri possibili candidati secondo Agipronews: Manuel Akanji, difensore svizzero del Borussia Dortmund, è bancato a 2,75, mentre per Francesco Acerbi, che il tecnico nerazzurro conosce molto bene, la quota sale a 3,50. Un’altra ipotesi interessante ma molto difficile, potrebbe essere il centrale del Bologna Arthur Theate che l’anno scorso con i felsinei ha fatto un’ottima stagione, ma la sua quota è addirittura a 6.