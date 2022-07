Interlive | Fatta per Pirola alla Salernitana: i dettagli

Tutto fatto per il passaggio di Pirola alla Salernitana. I dettagli della seguente operazione

E’ ormai cosa fatta l’approdo di Lorenzo Pirola in terra campana. Da qui infatti, il difensore centrale di attuale proprietà dell’Inter, è in procinto di vestire la maglia granata.

Dopo aver indossato la maglia del Monza durante la passata stagione, Lorenzo Pirola e la Salernitana sono pronti a dirsi definitivamente ‘si’. Da qui infatti, l’Inter e il club presieduto da Danilo Iervolino – durante queste ultime ore – hanno trovato l’accordo per il giocatore. Non a caso, stando anche a quanto appreso da ‘InterLive.it‘ in questi ultimi minuti, il difensore centrale classe ’02, è pronto ad accasarsi al club campano grazie alla formula del prestito con obbligo di riscatto, il quale andrà in vigore al raggiungimento di un tot di presenze (intorno alle 20 più o meno) o in caso di salvezza. Da qui inoltre, l’Inter si garantisce ugualmente il diritto di recompra.

Inter, i numeri di Pirola durante la passata stagione e tutto quello che c’è da sapere a proposito di questa operazione

Durante la passata stagione, nonostante il difensore centrale classe ’02, sia stato costretto a dover restare fuori – all’incirca per qualche settimana di tempo – Lorenzo Pirola, è comunque riuscito a collezionare 14 presenze; ritagliandosi – di fatto – comunque il suo spazio. Da qui inoltre, in seguito alla scorsa annata disputata col Monza, emerge fuori un altro dettaglio. Dal momento che, l’attuale centrale di proprietà dell’Inter, è natio di Carate Brianza (città che si trova da quelle parti insomma), lo stesso Pirola, avrebbe gradito proseguire la propria avventura coi ‘brianzoli’, piuttosto che approdare in terra campana; in quanto, il suo timore più grande, è quello che, assieme la Salernitana (unica vera e propria pretendente al suo cartellino) possa finire nuovamente in Serie B.