UFFICIALE: Pompetti ceduto al Sudtirol

Inter, prosegue la carriera del giovane ex Primavera Marco Pompetti che dopo un anno in serie C sale di categoria

Il giovane calciatore dell‘Inter Marco Pompetti prosegue la sua carriera sportiva in serie B. Dopo che lo scorso anno ha disputato il campionato di lega Pro/serie C nel Pescara, nella prossima stagione salirà di categoria e giocherà nel neo promosso Sudtirol, che ha vinto il girone A di lega Pro/serie C davanti a Padova e Feralpi Salò.

Il club bolzanino, ha informato i suoi tifosi dell’affare appena concluso tramite il suo sito ufficiale. Questo il comunicato: “Sono’ stati acquisiti a titolo temporaneo (prestito) dalla società Football Club Internazionale Milano i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marco Pompetti. Il centrocampista centrale-mediano, classe 2000, si è legato al club biancorosso fino al 30 giugno 2023″.

Come dicevamo nello scorsa stagione il calciatore ha disputato il campionato di lega Pro/serie C girone B nel Pescara e ha raccolto 36 presenze con 5 gol e 11 assist, uno score di tutto rispetto per un mediano-centrale e non certo un fantasista.