Vivo interesse per il centravanti: il PSG chiede 20 milioni

Anche l’Inter è tra i club che seguono le gesta del giovane centravanti di proprietà del PSG ma la richiesta è elevata

Ventuno reti in sessantacinque presenze nel biennio con la maglia del Lens hanno attirato le attenzioni di tantissimi club internazionali. Non male per un centravanti di appena vent’anni, ma con un futuro di enorme rilevanza sulle spalle.

Arnaud Kalimuendo è uno dei gioielli di cui può vantare e andar fiero il Paris Saint-Germain. Il club parigino ha fissato il valore del suo cartellino a 20 milioni di euro, tutti giustificati dalle brillanti prestazioni fornite nel recente passato. Lo scorso giugno è stata rifiutata categoricamente un’offerta al ribasso presentata dal Nottingham Forest, ma seguono la pista anche Newcastle e Leicester City. In Italia al momento c’è soltanto l’Inter ad aver mostrato vivo interesse, ma le condizioni sono tutt’altro che favorevoli per parlare di contatti o trattativa avviata.

Calciomercato, Kalimuendo piace ma l’Inter ha altre priorità

Il profilo del centravanti francese è difficile da disdegnare, ma non è affatto uno degli obiettivi di mercato dell’Inter. Almeno non in questa sessione di mercato. Sia per motivi prettamente legati al costo non indifferente, sia per il fatto che il reparto offensivo è stracolmo. Senza neppure considerare la possibilità che possa aggregarsi Paulo Dybala. Le priorità sono sicuramente altre, nel reparto difensivo. Insomma, Kalimuendo è più una suggestione.